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Коуч NAVI: Это был всего лишь Tier-2 турнир, а мы финишировали лишь в топ-8
Неудачи "Рожденных Побеждать" продолжаются...
telegram @natus_vincere_official
В период с 10-го по 18-е мая проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.
Тренер команды украинской киберспортивной организации Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский прокомментировал вылет своих подопечных из турнира.
"Это был всего лишь Tier-2 турнир, а мы все равно финишировали лишь в топ-8 - слабый и неприемлемый результат с нашей стороны снова.
Извинения перед всеми, кто продолжал в нас верить. Время перезагрузиться и готовиться к мэйджору!", - заявил коуч NAVI.
В рамках ивента в Казахстане "Рожденные Побеждать" сумели пройти групповой этап, однако вылетели в первом же раунде плей-офф. В частности, NAVI в четвертьфинале проиграли для датского коллектива Astralis (1:2).
Таким образом, в итоге украинская команда заняла итоговое 5-8 место и заработали в качестве призовых 31,2 тысяч долларов.
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