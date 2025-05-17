Определилась пара гранд-финалистов PGL Astana 2025

В период с 10-го по 18-е мая проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

В воскресенье пройдет гранд-финал турнира. Сегодня же, в субботу, 17-го мая состоялись полуфинальные поединки.

В частности, датский коллектив Astralis не без проблем переиграл команду сербско-турецкой киберспортивной организации Aurora Gaming. В свою очередь, в другой паре россияне из Team Spirit нанесли поражение для бразильской команды FURIA.

Обе встречи проходили в традиционном для этой стадии формате "Best of 3" и закончились с идентичным счетом - по 2:1.

Таким образом, Astralis поборются с Team Spirit за трофей PGL Astana 2025, а Aurora Gaming и FURIA Esports разыграют в очном матче бронзу ивента.

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Напомним, именно Astralis в четвертьфинале выбили украинскую команду Natus Vincere из турнира.

Запись поединка между Astralis и Aurora Gaming

Запись поединка между Team Spirit и FURIA