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Team Spirit стали чемпионами PGL Astana 2025
NAVI дошли до четвертьфинала
HLTV
В период с 10-го по 18-е мая проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.
В воскресенье, то есть сегодня прошел решающий поединок турнира. В частности, в гранд-финале встречались датский коллектив Astralis и российская команда Team Spirit. Встреча проходила в традиционном формате для этой стадии "Best of 5". А итоговую победу одержали "духи" - со счетом 3-1:
- 5:13 на Dust2
- 10:13 на Nuke
- 13:5 на Mirage
- 13:16 на Train
Таким образом, Team Spirit стали чемпионами PGL Astana 2025 и заработали в качестве призовых 200 тысяч долларов. В свою очередь, датчане за серебро заработали 93,7 тысяч.
Напомним, именно Astralis выбили украинскую команду NAVI в четвертьфинале ивента в Казахстане.
Запись гранд-финала PGL Astana 2025
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