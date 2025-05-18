В период с 10-го по 18-е мая проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

В воскресенье, то есть сегодня прошел решающий поединок турнира. В частности, в гранд-финале встречались датский коллектив Astralis и российская команда Team Spirit. Встреча проходила в традиционном формате для этой стадии "Best of 5". А итоговую победу одержали "духи" - со счетом 3-1:

5:13 на Dust2

10:13 на Nuke

13:5 на Mirage

13:16 на Train

Таким образом, Team Spirit стали чемпионами PGL Astana 2025 и заработали в качестве призовых 200 тысяч долларов. В свою очередь, датчане за серебро заработали 93,7 тысяч.

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Напомним, именно Astralis выбили украинскую команду NAVI в четвертьфинале ивента в Казахстане.

Запись гранд-финала PGL Astana 2025