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Team Spirit стали чемпионами PGL Astana 2025

Counter-Strike
Обновлено

NAVI дошли до четвертьфинала

Team Spirit стали чемпионами PGL Astana 2025

HLTV

Новина українською

В период с 10-го по 18-е мая проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

В воскресенье, то есть сегодня прошел решающий поединок турнира. В частности, в гранд-финале встречались датский коллектив Astralis и российская команда Team Spirit. Встреча проходила в традиционном формате для этой стадии "Best of 5". А итоговую победу одержали "духи" - со счетом 3-1:

  • 5:13 на Dust2
  • 10:13 на Nuke
  • 13:5 на Mirage
  • 13:16 на Train

Таким образом, Team Spirit стали чемпионами PGL Astana 2025 и заработали в качестве призовых 200 тысяч долларов. В свою очередь, датчане за серебро заработали 93,7 тысяч.

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Напомним, именно Astralis выбили украинскую команду NAVI в четвертьфинале ивента в Казахстане.

Запись гранд-финала PGL Astana 2025

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