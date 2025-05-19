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Рифлер Team Spirit стал MVP турнира PGL Astana 2025

Counter-Strike
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Очередная его подобная награда

Рифлер Team Spirit стал MVP турнира PGL Astana 2025

HLTV

Новина українською

В период с 10-го по 18-е мая проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

В решающем поединке турнира российская команда Team Spirit обыграла датский коллектив Astralis - с итоговым счетом 3:1.

При этом, киберспортивный портал HLTV признал рифлера "духов" Данило "donk" Кришковец лучшим игроком чемпионата. Индивидуальный рейтинг 18-летнего игрока составил 1,50. Это его вторая MVP-награда в 2025-м году.

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Напомним, украинская команда Natus Vincere дошла до стадии четвертьфинала ивента в Казахстане, где вылетела как раз от вышеупомянутых Astralis.

Статистика donk за турнир:

Рифлер Team Spirit стал MVP турнира PGL Astana 2025 - изображение 1

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Источник:
HLTV
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