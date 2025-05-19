S1mple дебютировал за FaZe Clan с поражения

В понедельник, 19-го мая в американском Далласе стартовал топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - Intel Extreme Masters Dallas 2025. Ивент будет проходить до 25-го мая, включительно. В рамках этого чемпионата 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

Команда европейской организации FaZe Clan уже успела провести свой первый поединок на турнире. В частности, в рамках пути группы B они встречались с Team Liquid.

Примечательно, что в этом матче за FaZe дебютировал легендарный украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев. Напомним, сейчас он находится в аренде, а права на его трансфер все еще принадлежат украинской киберспортивной организации Natus Vincere.

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Впрочем, в итоге, команды Костылева проиграла со счетом 0-2:

Ancient 10:13

Inferno 10:13

Таким образом, FaZe Clan упали в нижнюю сетку, а Liquid пробились в полуфинал верхней сетки группы B. В то же время, сам s1mple стал лучшим игроком своей команды в этом противостоянии.

Индивидуальная статистика S1mple против Team Liquid:

Убийства - 38

Смерти - 31

Средний урон за раунд - 80,8

Рейтинг - 1,12

Запись поединка между FaZe Clan и Team Liquid