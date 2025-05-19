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S1mple дебютировал за FaZe Clan с поражения
Хотя, и при этом, стал лучшим в составе своей новой команды
HLTV
В понедельник, 19-го мая в американском Далласе стартовал топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - Intel Extreme Masters Dallas 2025. Ивент будет проходить до 25-го мая, включительно. В рамках этого чемпионата 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.
Команда европейской организации FaZe Clan уже успела провести свой первый поединок на турнире. В частности, в рамках пути группы B они встречались с Team Liquid.
Примечательно, что в этом матче за FaZe дебютировал легендарный украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев. Напомним, сейчас он находится в аренде, а права на его трансфер все еще принадлежат украинской киберспортивной организации Natus Vincere.
Впрочем, в итоге, команды Костылева проиграла со счетом 0-2:
- Ancient 10:13
- Inferno 10:13
Таким образом, FaZe Clan упали в нижнюю сетку, а Liquid пробились в полуфинал верхней сетки группы B. В то же время, сам s1mple стал лучшим игроком своей команды в этом противостоянии.
Индивидуальная статистика S1mple против Team Liquid:
- Убийства - 38
- Смерти - 31
- Средний урон за раунд - 80,8
- Рейтинг - 1,12
Запись поединка между FaZe Clan и Team Liquid
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