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S1mple дебютировал за FaZe Clan с поражения

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Хотя, и при этом, стал лучшим в составе своей новой команды

S1mple дебютировал за FaZe Clan с поражения

HLTV

Новина українською

В понедельник, 19-го мая в американском Далласе стартовал топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - Intel Extreme Masters Dallas 2025. Ивент будет проходить до 25-го мая, включительно. В рамках этого чемпионата 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

Команда европейской организации FaZe Clan уже успела провести свой первый поединок на турнире. В частности, в рамках пути группы B они встречались с Team Liquid.

Примечательно, что в этом матче за FaZe дебютировал легендарный украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев. Напомним, сейчас он находится в аренде, а права на его трансфер все еще принадлежат украинской киберспортивной организации Natus Vincere.

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Впрочем, в итоге, команды Костылева проиграла со счетом 0-2:

  • Ancient 10:13
  • Inferno 10:13

Таким образом, FaZe Clan упали в нижнюю сетку, а Liquid пробились в полуфинал верхней сетки группы B. В то же время, сам s1mple стал лучшим игроком своей команды в этом противостоянии.

Индивидуальная статистика S1mple против Team Liquid:

  • Убийства - 38
  • Смерти - 31
  • Средний урон за раунд - 80,8
  • Рейтинг - 1,12

Запись поединка между FaZe Clan и Team Liquid

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