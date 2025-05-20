S1mple снова лучший. FaZe Clan обыграли BC.Game

В период с 19-го по 25-е мая в американском Далласе проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - Intel Extreme Masters Dallas 2025. В рамках этого чемпионата 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

Команда европейской организации FaZe Clan провела свой второй поединок на ивенте. В частности, в рамках первого раунда нижней сетки FaZe встречались с BC.Game. Напомним, за FaZe Clan на правах аренды сейчас выступает легендарный украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев (прим. - права на него все еще принадлежат NAVI).

В итоге, команда украинца одержала уверенную победу со счетом 2-0:

13:10 на Mirage

13:4 на Anubis

Таким образом, FaZe Clan прошли в полуфинал нижней сетки группы B, где сыграют против проигравшего в паре HEROIC - Team Falcons. Эта встреча запланирована на сегодня, начало - в 23:30, по киевскому времени.

Читайте также S1mple дебютировал за FaZe Clan с поражения

Примечательно, что Костылев снова стал лучшим игроком своей команды, как и в противостоянии против Team Liquid. Только на этот раз, Александр вообще стал лучшим среди обеих команд, набрав индивидуальный рейтинг 1,63.

Запись поединка между FaZe Clan и BC.Game