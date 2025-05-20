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Сборная Украины узнала соперников в отборе к чемпионату Европы

Counter-Strike
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Наших будет представлять ростер TNL

Сборная Украины узнала соперников в отборе к чемпионату Европы

IESF

Новина українською

В период с 9-го по 13-е июля в Косово пройдет LAN-чемпионат Европы по дисциплине CS2 - IESF European Esports Championship 2025. В этом турнире уровня Tier-C примут участие 16 коллективов. Они будут вести борьбу за призовой фонд в размере 25 тысяч долларов.

Сейчас же пройдут региональные квалификации к ивенту. В частности, в европейском отборе сыграет сборная Украины. Наша команда будет представлена ростером коллектива TEAM NEXT LEVEL, который выиграл украинскую квалификацию ранее.

Читайте такжеTeam Next Level сыграют в качестве сборной Украины на чемпионате мира по CS2

Таким образом, украинская сборная попала в группу к Сербии, Австрии, Исландии и Уэльсу.

Расписание матчей:

  • 21.05 - 18:15 Украина - Сербия
  • 22.05 - 18:15 Украина - Исландия
  • 24.05 - 12:00 Украина - Австрия
  • 24.05 - 15:45 Украина - Уэльс

Состав сборной Украины (TEAM NEXT LEVEL):

  • cairne
  • Dawy
  • Flierax
  • onic
  • nifee

Сама же IESF EEC 2025 Qual будет проходить с 21-го по 27-е мая в режиме онлайн. По итогам этого раунда 15 команд смогут отобраться на основной турнир.

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