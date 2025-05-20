Сборная Украины узнала соперников в отборе к чемпионату Европы

В период с 9-го по 13-е июля в Косово пройдет LAN-чемпионат Европы по дисциплине CS2 - IESF European Esports Championship 2025. В этом турнире уровня Tier-C примут участие 16 коллективов. Они будут вести борьбу за призовой фонд в размере 25 тысяч долларов.

Сейчас же пройдут региональные квалификации к ивенту. В частности, в европейском отборе сыграет сборная Украины. Наша команда будет представлена ростером коллектива TEAM NEXT LEVEL, который выиграл украинскую квалификацию ранее.

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Таким образом, украинская сборная попала в группу к Сербии, Австрии, Исландии и Уэльсу.

Расписание матчей:

21.05 - 18:15 Украина - Сербия

22.05 - 18:15 Украина - Исландия

24.05 - 12:00 Украина - Австрия

24.05 - 15:45 Украина - Уэльс

Состав сборной Украины (TEAM NEXT LEVEL):

cairne

Dawy

Flierax

onic

nifee

Сама же IESF EEC 2025 Qual будет проходить с 21-го по 27-е мая в режиме онлайн. По итогам этого раунда 15 команд смогут отобраться на основной турнир.