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Сборная Украины узнала соперников в отборе к чемпионату Европы
Наших будет представлять ростер TNL
IESF
В период с 9-го по 13-е июля в Косово пройдет LAN-чемпионат Европы по дисциплине CS2 - IESF European Esports Championship 2025. В этом турнире уровня Tier-C примут участие 16 коллективов. Они будут вести борьбу за призовой фонд в размере 25 тысяч долларов.
Сейчас же пройдут региональные квалификации к ивенту. В частности, в европейском отборе сыграет сборная Украины. Наша команда будет представлена ростером коллектива TEAM NEXT LEVEL, который выиграл украинскую квалификацию ранее.
Таким образом, украинская сборная попала в группу к Сербии, Австрии, Исландии и Уэльсу.
Расписание матчей:
- 21.05 - 18:15 Украина - Сербия
- 22.05 - 18:15 Украина - Исландия
- 24.05 - 12:00 Украина - Австрия
- 24.05 - 15:45 Украина - Уэльс
Состав сборной Украины (TEAM NEXT LEVEL):
- cairne
- Dawy
- Flierax
- onic
- nifee
Сама же IESF EEC 2025 Qual будет проходить с 21-го по 27-е мая в режиме онлайн. По итогам этого раунда 15 команд смогут отобраться на основной турнир.
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