S1mple вместе с FaZe Clan вылетел из IEM Dallas 2025

В период с 19-го по 25-е мая в американском Далласе проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - Intel Extreme Masters Dallas 2025. В рамках этого чемпионата 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

Команда европейской организации FaZe Clan, за которую на правах аренды выступает украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев провела свой третий, и к сожалению, последний поединок на турнире.

В частности, в полуфинале нижней сетки группы B FaZe встречались с норвежским коллективом HEROIC. В итоге, команда украинского игрока проиграла со счетом 1-2 (прим. - встреча традиционно для этого этапа проходила в формате "Best of 3"):

Anubis - 13:7

Mirage - 16:14

Таким образом, FaZe Clan вылетели из чемпионата, заняли итоговое 9-12 место и заработали в качестве призовых 5 тысяч долларов.

Запись поединка между FaZe Clan и HEROIC