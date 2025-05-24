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Сборная Украины пробилась на чемпионат Европы

Counter-Strike

Показали 100% результат в группе с CS2

Сборная Украины пробилась на чемпионат Европы

counter-strike.net

Новина українською

В период с 9-го по 13-е июля в Косово пройдет LAN-чемпионат Европы по дисциплине CS2 - IESF European Esports Championship 2025. В этом турнире уровня Tier-C примут участие 16 коллективов. Они будут вести борьбу за призовой фонд в размере 25 тысяч долларов.

В последнее время, а именно с 21-го по 27-е мая в режиме онлайн проходила квалификация к ивенту - IESF EEC 2025 Qual. В итоге, сборная Украины по CS2 сумела выиграть все свои четыре матча группового этапа и завоевала путевку на основной турнир.

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В частности, "сине-желтые" в формате встреч "Best of 1" поочередно обыграли Сербию (13:1 на Ancient), Исландию (13:4 на Nuke), Австрию (13:7 на Ancient) и Уэльс (13:9 на Ancient).

Напомним, нашу страну представляет состав TEAM NEXT LEVEL, который выиграл украинский отбор до этого.

Состав TNL:

  • cairne
  • Dawy
  • Flierax
  • onic
  • nifee
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