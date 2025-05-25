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Определилась пара гранд-финалистов Intel Extreme Masters Dallas 2025
Решающий матч уже сегодня!
ESL
В период с 19-го по 25-е мая в американском Далласе проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - Intel Extreme Masters Dallas 2025. В рамках этого чемпионата 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.
Таким образом, определилась пара гранд-финалистов, которые разыграют трофей.
В частности, в первом полуфинале немецкая команда MOUZ уверенно обыграли монгольский коллектив TheMongolZ - со счетом 2:0. Во второй паре стадии 1/2 французы из Team Vitality переиграли команду саудовской организации Team Falcons - 2:1. Обе встречи проходили в традиционном формате "Best of 3".
Сам же решающий поединок IEM Dallas 2025 между командами Vitality и MOUZ состоится в ночь на 26-е мая - в формате "Best of 5".
Запись поединка между MOUZ и TheMongolZ
Запись поединка между Team Vitality и Team Falcons
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