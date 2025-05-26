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Team Vitality стали чемпионами Intel Extreme Masters Dallas 2025
Уничтожили соперника в гранд-финале
HLTV
В период с 19-го по 25-е мая в американском Далласе проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - Intel Extreme Masters Dallas 2025. В рамках этого чемпионата 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.
В ночь на 26-е мая проходил решающий поединок ивента, в котором встречались: немецкая команда MOUZ и коллектив французской киберспортивной организации Team Vitality.
Гранд-финал проходил в традиционном формате "Best of 5" и закончился уверенной победой Vitality - с разгромным счетом 3:0. Французы обыграли "мышек" на картах Dust 2 (13:11), Mirage (13:9) и Inferno (13:8).
Таким образом, Team Vitality стали чемпионами IEM Dallas 2025 и заработали в качестве призовых 125 тысяч долларов. Это шестой титул и 30-я подряд победа для коллектива Матье "ZywOo" Эрбо, который в свою очередь был признан MVP чемпионата.
Запись гранд-финала Intel Extreme Masters Dallas 2025
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