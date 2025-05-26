Снайпер Vitality ZywOo признан лучшим игроком IEM Dallas 2025

В период с 19-го по 25-е мая в американском Далласе проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - Intel Extreme Masters Dallas 2025. В рамках этого чемпионата 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

В итоге, трофей завоевала команда французской киберспортивной организации Team Vitality. В гранд-финале они обыграли немецкий коллектив MOUZ - с разгромным счетом 3:0.

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Это чемпионство стало 6-м подряд для Vitality. Сейчас их выигрышная серия составляет аж 30 матчей подряд!

В свою очередь, снайпер команды-победителя Матье "ZywOo" Эрбо стал лучшим игроком всего турнира. Это уже 26-я награда MVP в карьере французского феномена. При этом индивидуальный рейтинг 24-летнего киберспортсмена на чемпионате составил 1,27.

Статистика выступлений ZywOo на IEM Dallas 2025: