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Снайпер Vitality ZywOo признан лучшим игроком IEM Dallas 2025

Counter-Strike

26-я подобная награда для француза

Снайпер Vitality ZywOo признан лучшим игроком IEM Dallas 2025

HLTV

Новина українською

В период с 19-го по 25-е мая в американском Далласе проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - Intel Extreme Masters Dallas 2025. В рамках этого чемпионата 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

В итоге, трофей завоевала команда французской киберспортивной организации Team Vitality. В гранд-финале они обыграли немецкий коллектив MOUZ - с разгромным счетом 3:0.

Читайте такжеTeam Vitality стали чемпионами Intel Extreme Masters Dallas 2025

Это чемпионство стало 6-м подряд для Vitality. Сейчас их выигрышная серия составляет аж 30 матчей подряд!

В свою очередь, снайпер команды-победителя Матье "ZywOo" Эрбо стал лучшим игроком всего турнира. Это уже 26-я награда MVP в карьере французского феномена. При этом индивидуальный рейтинг 24-летнего киберспортсмена на чемпионате составил 1,27.

Статистика выступлений ZywOo на IEM Dallas 2025:

Снайпер Vitality ZywOo признан лучшим игроком IEM Dallas 2025 - изображение 1
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