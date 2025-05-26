Капитан Vitality повторил рекорд по количеству топовых титулов в CS

В период с 19-го по 25-е мая в американском Далласе проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - Intel Extreme Masters Dallas 2025. В рамках этого чемпионата 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

Кубок чемпиона в итоге завоевала французская команда Team Vitality, а лучшим игроком ивента стал ее снайпер - Матье "ZywOo" Эрбо.

При этом, для капитана Vitality Дэна "apEX" Мадесклера титул чемпиона IEM Dallas 2025 стал уже аж 32-м крупным выигранным турниром на профессиональной сцене Counter-Strike.

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В частности, 32-летний француз повторил рекорд по этому показателю и сравнялся с Петером "dupreeh" Расмуссеном. При этом, датчанин сейчас находится в инактиве - без команды.

Примечательно, что профессиональная киберспортивная карьера Мадесклера началась в далеком 2009-м году. За это время он выиграл два мейджора (BLAST.tv Paris Major 2023 и DreamHack Open Cluj-Napoca 2015) и заработал в качестве призовых почти 2 миллиона долларов.