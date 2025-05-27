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Рейтинг HLTV. NAVI все еще седьмые, команда Зинченко вернулась в топ-50

Counter-Strike
Обновлено

Vitality удержали лидерство

Рейтинг HLTV. NAVI все еще седьмые, команда Зинченко вернулась в топ-50

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Лидерство в рейтинге сохранила французская команда Team Vitality, которая стала триумфатором недавнего Intel Extreme Masters Dallas 2025. В частности, в гранд-финале того турнира Vitality разнесли датский коллектив MOUZ - со счетом 3:0. Этот трофей стал 6-м подряд для французов.

Читайте такжеTeam Vitality стали чемпионами Intel Extreme Masters Dallas 2025

При этом команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась не седьмом месте и не сумела подняться выше в общем рейтинге.

Что касается других украинских клубов, то команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 49-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 118.

Рейтинг HLTV:

Рейтинг HLTV. NAVI все еще седьмые, команда Зинченко вернулась в топ-50 - изображение 1

Места команд с украинцами в составе:

  • FaZe - 10 (-1)
  • NIP - 19 (-1)
  • ENCE - 32 (+1)
  • NAVI Junior - 47 (+1)
  • TNL - 48 (-1)
  • Passion UA - 49 (+6)
  • fnatic - 54 (-4)
  • Monte - 66 (+4)
  • FAVBET - 72
  • kONO - 118 (+16)
  • Party Astronauts - 124 (-21)
  • Wildcard Academy - 126 (+40)
  • Leo - 127 (+11)
  • SABRE - 140 (+7)
  • HEROIC Academy - 142 (-13)
  • SkyFury - 170 (-2)
  • Inner Circle - 174 (+2)
  • Lazer Cats - 219 (-23)
  • regain - 238 (-127)
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Источник:
HLTV
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