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Рейтинг HLTV. NAVI все еще седьмые, команда Зинченко вернулась в топ-50
Vitality удержали лидерство
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Лидерство в рейтинге сохранила французская команда Team Vitality, которая стала триумфатором недавнего Intel Extreme Masters Dallas 2025. В частности, в гранд-финале того турнира Vitality разнесли датский коллектив MOUZ - со счетом 3:0. Этот трофей стал 6-м подряд для французов.
При этом команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась не седьмом месте и не сумела подняться выше в общем рейтинге.
Что касается других украинских клубов, то команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 49-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 118.
Рейтинг HLTV:
Места команд с украинцами в составе:
- FaZe - 10 (-1)
- NIP - 19 (-1)
- ENCE - 32 (+1)
- NAVI Junior - 47 (+1)
- TNL - 48 (-1)
- Passion UA - 49 (+6)
- fnatic - 54 (-4)
- Monte - 66 (+4)
- FAVBET - 72
- kONO - 118 (+16)
- Party Astronauts - 124 (-21)
- Wildcard Academy - 126 (+40)
- Leo - 127 (+11)
- SABRE - 140 (+7)
- HEROIC Academy - 142 (-13)
- SkyFury - 170 (-2)
- Inner Circle - 174 (+2)
- Lazer Cats - 219 (-23)
- regain - 238 (-127)
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