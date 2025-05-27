Рейтинг HLTV. NAVI все еще седьмые, команда Зинченко вернулась в топ-50

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Лидерство в рейтинге сохранила французская команда Team Vitality, которая стала триумфатором недавнего Intel Extreme Masters Dallas 2025. В частности, в гранд-финале того турнира Vitality разнесли датский коллектив MOUZ - со счетом 3:0. Этот трофей стал 6-м подряд для французов.

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При этом команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась не седьмом месте и не сумела подняться выше в общем рейтинге.

Что касается других украинских клубов, то команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 49-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 118.

Рейтинг HLTV:

Места команд с украинцами в составе: