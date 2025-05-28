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Команда Зинченко завоевала серебро YaLLa Compass 2025 Contenders 1

Counter-Strike

Уступили в гранд-финале

Команда Зинченко завоевала серебро YaLLa Compass 2025 Contenders 1

Telegram Passion UA

Новина українською

В период с 28-го апреля по 27-е мая прошел европейский второстепенный онлайн-турнир уровня Tier-B по дисциплине Dota 2 - YaLLa Compass 2025 Contenders 1.

В рамках этого чемпионата 24 коллектива разыгрывали призовой фонд в размере 25 тысяч долларов.

Украинская команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) сумела добраться до гранд-финала ивента, где встречалась с командой Astrum. Решающая встреча проходила в формате "Best of 3".

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В итоге, Passion UA уступили со счетом 0:2. За второе место на турнире украинская команда заработала 5 тысяч долларов. В свою очередь, 3-4 места заняли PARIVISION и молодежка Team Spirit.

Запись поединка между Passion UA и Astrum

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