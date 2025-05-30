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Коуч B8: Российский флаг в моем профиле на HLTV не отражает мою позицию

Counter-Strike

Россиянин тренирует украинский состав

Коуч B8: Российский флаг в моем профиле на HLTV не отражает мою позицию

HLTV

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Российский тренер украинской команды B8 Иван "madden" Иорданиди поделился мыслями по поводу своего профиля на киберспортивном ресурсе HLTV.

"Для болельщиков, которые заходят на HLTV и видят российский флаг у тренера команды, могу сказать, что мой флаг не отражает мою позицию. Еще раз подчеркиваю, что я был с ребятами и с ними останусь.

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Я бы с радостью вам рассказал обо всем, что я думаю, но я сейчас работаю над тем, чтобы получить некоторые документы. Как только я это сделаю, как можно скорее я обязательно обо всем вам расскажу", - рассказал madden.

Также Иорданиди заявил, что озвучит свою позицию более подробно после того, как завершит оформление документов в Сербии.

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Источник:
Youtube-канал "Кацапське інферно"
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