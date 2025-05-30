Коуч B8: Российский флаг в моем профиле на HLTV не отражает мою позицию

Российский тренер украинской команды B8 Иван "madden" Иорданиди поделился мыслями по поводу своего профиля на киберспортивном ресурсе HLTV.

"Для болельщиков, которые заходят на HLTV и видят российский флаг у тренера команды, могу сказать, что мой флаг не отражает мою позицию. Еще раз подчеркиваю, что я был с ребятами и с ними останусь.

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Я бы с радостью вам рассказал обо всем, что я думаю, но я сейчас работаю над тем, чтобы получить некоторые документы. Как только я это сделаю, как можно скорее я обязательно обо всем вам расскажу", - рассказал madden.

Также Иорданиди заявил, что озвучит свою позицию более подробно после того, как завершит оформление документов в Сербии.