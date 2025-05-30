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Команда организации Зинченко определилась с ассистентом главного тренера

Counter-Strike

В составе ростера из CS2

Команда организации Зинченко определилась с ассистентом главного тренера

Telegram Passion UA

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, объявила об изменениях в своем ростере.

На этот раз ротации в составе коснулись тренерского штаба команды по дисциплине CS2.

Таким образом, стало известно, что новым помощником главного тренера южноафриканского специалиста Тиана "T.c" Коертцена станет румынский специалист Лука "Munstur" Иоаниту.

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До этого 25-летний специалист по CS2 занимался аналитической работой в немецкой организации GamerLegion и возглавлял американскую женскую команду FlyQuest RED.

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киберспорт Passion UA
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