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Команда организации Зинченко определилась с ассистентом главного тренера
В составе ростера из CS2
Telegram Passion UA
Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, объявила об изменениях в своем ростере.
На этот раз ротации в составе коснулись тренерского штаба команды по дисциплине CS2.
Таким образом, стало известно, что новым помощником главного тренера южноафриканского специалиста Тиана "T.c" Коертцена станет румынский специалист Лука "Munstur" Иоаниту.
До этого 25-летний специалист по CS2 занимался аналитической работой в немецкой организации GamerLegion и возглавлял американскую женскую команду FlyQuest RED.
Meet the new Assistant Coach of Passion UA, @munsturCS ????— PassionUA.gg (@PassionuaGG) May 30, 2025
Luca already diving into strategy work and helping our players level up. Big things ahead ???? pic.twitter.com/iQ2n7n47s0
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