Команда организации Зинченко определилась с ассистентом главного тренера

Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, объявила об изменениях в своем ростере.

На этот раз ротации в составе коснулись тренерского штаба команды по дисциплине CS2.

Таким образом, стало известно, что новым помощником главного тренера южноафриканского специалиста Тиана "T.c" Коертцена станет румынский специалист Лука "Munstur" Иоаниту.

До этого 25-летний специалист по CS2 занимался аналитической работой в немецкой организации GamerLegion и возглавлял американскую женскую команду FlyQuest RED.

