NAVI стали чемпионами CCT Season 3 European Series 2

В период с 20 мая по 1 июня проходил европейский онлайн-турнир уровня Tier-B по дисциплине CS2 - CCT Season 3 European Series №2. В рамках этого ивента 24 коллектива боролись за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

При этом, итоговую победу на турнире одержал молодежный ростер украинской киберспортивной организации Natus Vincere. В частности, в гранд-финале NAVI Junior уверенно одолели Partizan со счетом 2-0:

13:9 на Dust2

13:9 на Ancient

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Примечательно, что в полуфинале юниоры "Рожденных Побеждать" выбили другой украинский коллектив - команду организации Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.

Запись гранд-финала CCT Season 3 European Series №2