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Три украинских игрока дебютируют на турнире уровня мэйджор
Из 42 новичков на BLAST.tv Austin Major 2025
BLAST.tv
В период со 2 по 22 июня в американском Остине (Техас) пройдет топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025 году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыграют между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
В этом топовом ивенте сыграют сразу две команды украинских киберспортивных организаций. Речь идет о NAVI и B8. "Рожденные побеждать" получили прямое приглашение на чемпионат, а B8 - полностью украинским составом сумели пробиться на BLAST.tv Austin Major 2025 через европейский отбор.
В целом же, на турнире в США дебютируют 42 новых игрока. Речь идет о первых выступлениях на мейджоре. Среди них будут три украинца. Все они из состава B8. Речь идет об Алексее "alex666" Ярмощуке, Дмитрии "esenthial" Цвире и Артеме "kensizor" Капране.
B8 будут стартовать на американском мейдоре 3-го июня - с поединка против бразильского коллектива Imperial.
Все дебютанты Major BLAST.tv Austin 2025:
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