Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинская команда B8 стартовала с победы на BLAST.tv Austin Major 2025
Американский мэйджор начался успешно для наших
HLTV
В период со 2 по 22 июня в американском Остине (Техас) проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025 году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыгрывают между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
Свой первый матч на ивенте провела украинская команда B8. В частности, B8 стартовали со встречи в формате "Best of 1" против бразильского коллектива. В итоге, волевую победу на карте Inferno одержала именно наша команда - со счетом 1:0.
Более того, этот поединок стал дебютным сразу для 3-х украинских игроков в составе B8 на турнирах уровня мейджор. Речь идет об Алексее "alex666" Ярмощуке, Дмитрии "esenthial" Цвире и Артеме "kensizor" Капране.
Прямо сейчас, уже в формате "Best of 3", украинцы играют против ростера европейского коллектива OG. Первую карту B8 забрали.
Смотреть матч между NAVI и OG можно на
Запись матча между B8 и Imperial
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер отказались играть за Суперкубок Украины. Известна причина
- Клуб, который 30 лет играл в УПЛ, может потерять профессиональный статус
- Уникальная операция. СБУ в третий раз поразила Крымский мост
- NAVI стали чемпионами CCT Season 3 European Series 2
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей