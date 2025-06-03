Украинская команда B8 стартовала с победы на BLAST.tv Austin Major 2025

В период со 2 по 22 июня в американском Остине (Техас) проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025 году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыгрывают между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Свой первый матч на ивенте провела украинская команда B8. В частности, B8 стартовали со встречи в формате "Best of 1" против бразильского коллектива. В итоге, волевую победу на карте Inferno одержала именно наша команда - со счетом 1:0.

Более того, этот поединок стал дебютным сразу для 3-х украинских игроков в составе B8 на турнирах уровня мейджор. Речь идет об Алексее "alex666" Ярмощуке, Дмитрии "esenthial" Цвире и Артеме "kensizor" Капране.

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Прямо сейчас, уже в формате "Best of 3", украинцы играют против ростера европейского коллектива OG. Первую карту B8 забрали.

Смотреть матч между NAVI и OG можно на Youtube-канале или на платформе Twich украинской киберспортивной студии Maincast.

Запись матча между B8 и Imperial