PGL Belgrade 2025 пройдет в Бухаресте

В период с 24 октября по 2 ноября пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - PGL Masters Belgrade 2025. Этот ивент должен был пройти в столице Сербии - Белграде.

Однако, турнирный организатор PGL сообщил, что этот чемпионат перенесен в столицу Румынии - Бухарест. Причиной такого решения называют «непредсказуемые логистические проблемы».

Таким образом, уже в Бухаресте 16 топовых коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.