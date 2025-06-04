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PGL Belgrade 2025 пройдет в Бухаресте
Решение турнирного организатора
PGL
В период с 24 октября по 2 ноября пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - PGL Masters Belgrade 2025. Этот ивент должен был пройти в столице Сербии - Белграде.
Однако, турнирный организатор PGL сообщил, что этот чемпионат перенесен в столицу Румынии - Бухарест. Причиной такого решения называют «непредсказуемые логистические проблемы».
Таким образом, уже в Бухаресте 16 топовых коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.
June 4, 2025
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