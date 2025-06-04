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Украинская команда B8 прошла в следующий раунд BLAST.tv Austin Major 2025
Идеально прошли со статистикой 3:0
HLTV
В период со 2 по 22 июня в американском Остине (Техас) проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025 году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыгрывают между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
В среду украинская команда B8 провела свой третий поединок в рамках групповой стадии первого этапа. В частности, B8 в формате "Best of 3" обыграли Wildcard - со счетом 2:1.
Примечательно, что до этого B8 поочередно в рамках одной карты переиграли бразильский коллектив Imperial и европейскую команду OG - на Inferno со счетом 13:11 и 13:9, соответственно.
Таким образом, украинцы закончили общую группу со статистикой выступлений 3:0 и вышли в следующий раунд.
Запись поединка между B8 и Wildcard
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