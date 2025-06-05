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NAVI сыграют на чемпионате мира по CS2
Стали известны участники Esports World Cup 2025
HLTV
В период с 7 июля по 25 августа в столице Саудовской Аравии (Эр-Рияде) пройдет чемпионат мира по киберспорту - Esports World Cup 2025. Команды и игроки в различных дисциплинах разыграют общий призовой фонд в размере 70 миллионов долларов.
Турнирный организатор EWC Foundation сообщил список участников, которые примут участие в турнире по CS2 в рамках этого чемпионата.
Таким образом, кроме чемпиона азиатской лиги (Asian Champions League 2025) TYLOO, прямые приглашения на EWC 2025 получили еще 15 коллективов. Приглашения рассылались по глобальному рейтингу Valve (по состоянию на 25 мая). Среди них есть и команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere.
Список участников EWC по CS2:
- NAVI
- Team Vitality
- Team Spirit
- MOUZ
- Team Falcons
- The MongolZ
- G2 Esports
- GamerLegion
- FaZe Clan
- Astralis
- 3DMAX
- Team Liquid
- HEROIC
- Virtus.pro
- Aurora Gaming
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