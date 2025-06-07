B8 стартовали с победы во второй стадии BLAST.tv Austin Major 2025

В период со 2 по 22 июня в американском Остине (Техас) проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025 году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыгрывают между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

В субботу украинская команда B8 успешно стартовала во втором этапе мэйджора. В частности, в первом матче Stage 2 украинцы сенсационно переиграли команду арабской организации Falcons.

Встреча проходила в формате "Best of 1" и завершилась со счетом 13:8 на Ancient.

Таким образом, B8 пока имеют статистику 1:0 во второй стадии. В ночь на 8 июня B8 сыграют еще один матч в формате "Best of 1".

Запись поединка между B8 и Falcons