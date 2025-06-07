Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
B8 стартовали с победы во второй стадии BLAST.tv Austin Major 2025
Нужно сыграть еще один матч "Best of 1"
HLTV
В период со 2 по 22 июня в американском Остине (Техас) проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025 году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыгрывают между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
В субботу украинская команда B8 успешно стартовала во втором этапе мэйджора. В частности, в первом матче Stage 2 украинцы сенсационно переиграли команду арабской организации Falcons.
Встреча проходила в формате "Best of 1" и завершилась со счетом 13:8 на Ancient.
Таким образом, B8 пока имеют статистику 1:0 во второй стадии. В ночь на 8 июня B8 сыграют еще один матч в формате "Best of 1".
Запись поединка между B8 и Falcons
Популярное сейчас
- Канада - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 7.06.2025
- Александр Бабич: После "прилета" на нашу клубную базу все пошло не так
- Плей-офф за Первую лигу. Непростой выезд для Металлурга
- Украинская команда B8 прошла в следующий раунд BLAST.tv Austin Major 2025
- Сын Шевченко окончил престижную школу в Англии
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты