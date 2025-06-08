B8 обыграли HEROIC в рамках BLAST.tv Austin Major 2025

В период со 2 по 22 июня в американском Остине (Техас) проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025 году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыгрывают между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Украинская команда B8 провела свой очередной поединок во второй стадии мейджора. В частности, до этого B8 в формате "Best of 1" переиграли команду саудовской организации Team Falcons (на Ancient) и проиграли россиянам из Virtrus.pro (на Inferno).

В свою очередь, в воскресенье украинский ростер переиграл норвежский коллектив HEROIC - на карте Dust 2 с итоговым счетом 13:10.

Таким образом, на данный момент B8 имеют статистику 2:1 и находятся в одном кроге от прохода в следующую стадию турнира. Чтобы отобраться в Stage 3 BLAST.tv Austin Major 2025 у B8 будет две попытки.

Запись поединка между B8 и HEROIC