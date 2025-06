S1mple с FaZe проиграл Legacy в рамках Austin Major 2025: Stage 2

В период со 2 по 22 июня в американском Остине (Техас) проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025 году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыгрывают между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Команда американо-европейской киберспортивной организации FaZe Clan провела свой очередной поединок в рамках второй стадии.

Напомним, за FaZe Clan на правах аренды сейчас выступает легендарный украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев (прим. - права на него все еще принадлежат NAVI).

На этот раз FaZe Clan в формате "Best of 3" проиграли Legacy - со счетом 0:2. До этого же, команда украинца в формате "Best of 1" на Dust 2 переиграла HEROIC, а на Anubis - TYLOO.

Таким образом, статистика FaZe на данный момент составляет 2:1. Для выхода в следующую стадию им достаточно одержать одну победу в двух матчах. Аналогичный показатель имеет украинская команда B8. При этом другой украинский коллектив Natus Vincere начнет выступления на мейджоре сразу со стадии Stage 3.

Запись поединка между FaZe Clan и Legacy