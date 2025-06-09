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Рейтинг HLTV. NAVI по-прежнему седьмые, B8 поднялись в топ-20
Команда Зинченко в топ-50
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Лидерство в рейтинге сохранила французская команда Team Vitality. При этом команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere осталась на седьмом месте и не сумела подняться выше в общем рейтинге.
В целом же из первой десятки рейтинга изменилась как раз позиция 10-го места. В частности, в число лучших поднялась команда Team Liquid.
В свою очередь, благодаря успешным выступлениям на первой и второй стадиях BLAST.tv Austin Major 2025, украинская команда B8 сумела подняться на 18-ю позицию.
Что касается других украинских клубов, то команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 43-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 98.
Рейтинг HLTV:
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