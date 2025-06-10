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B8 потеряли шансы на проход в решающую стадию BLAST.tv Austin Major 2025

Counter-Strike
Обновлено

Украинцы остановились в шаге от мечты

B8 потеряли шансы на проход в решающую стадию BLAST.tv Austin Major 2025

HLTV

Новина українською

В период со 2 по 22 июня в американском Остине (Техас) проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025 году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыгрывают между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Во вторник, 10 июня, украинская команда имела последний шанс, чтобы пробиться в следующий и при этом решающий этап ивента. В частности, к поединку с китайским коллективом Lynn Vision Gaming украинцы подходили со статистикой 2:2 в рамках Stage 2 мейджора.

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В итоге, B8 в формате "Best of 3" проиграли "львам" и потеряли шансы на проход в следующую стадию американского турнира. После этого тура украинский ростер расположился на 10-й позиции общей таблицы.

Напомним, до этого в рамках второго этапа мейджора B8 сенсационно переиграли Team Falcons, проиграли россиянам из Virtus.pro, победили норвежский коллектив HEROIC и уступили бразильской FURIA.

Запись поединка между B8 и Lynn Vision Gaming

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