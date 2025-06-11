S1mple из FaZe пробился в финальную стадию BLAST.tv Austin Major 2025

В период со 2 по 22 июня в американском Остине (Техас) проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025 году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыгрывают между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Команда американо-европейской киберспортивной организации FaZe Clan, за которую выступает на правах аренды легендарный украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев, провела свой очередной поединок в рамках второй стадии.

Читайте также B8 потеряли шансы на проход в решающую стадию BLAST.tv Austin Major 2025

В частности, в ночь на среду в рамках 5-го тура Stage 2 FaZe уверенно обыграли бразильский коллектив MIBR - в формате "Best of 3" со счетом 2:0.

Таким образом, команда украинца со статистикой 3:2 пробилась в следующий и решающий этап американского мейджора. В рамках второй стадии FaZe Clan переиграли HEROIC и TYLOO, а уступили Legacy и 3DMAX.

Запись встречи между FaZe Clan и MIBR