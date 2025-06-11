"Было столько давления, что даже плакать хочется". S1mple - о выходе FaZe в следующий раунд мэйджора

В период со 2 по 22 июня в американском Остине (Техас) проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мэйджоре в 2025 году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыгрывают между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Команда американо-европейской киберспортивной организации FaZe Clan, за которую выступает на правах аренды украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев, в ночь на вторник сумела пробиться в решающий этап мэйджора.

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FaZe Clan завершили Stage 2 с итоговым счетом 3:2, а сам украинец так прокомментировал победу своей команды над бразильским коллективом MIBR в заключительном туре.

"Ребята, вы не представляете, как я доволен. Столько давления было, если честно. Аж плакать хочется. Но это только начало. Уверяю вас, что в следующей стадии я буду играть намного лучше. Не могу дождаться, когда мы будем играть первую игру, вторую, третью. Ну, и надеюсь, что будут еще там игры. Спасибо всем за поддержку, ребята. Очень и очень греет душу. Спасибо вам", - рассказал легендарный снайпер.

Напомним, права на 27-летнего киберспортсмена все еще принадлежат украинской организации Natus Vincere. Кстати, NAVI также сыграют на американском мэйджоре и будут стартовать сразу со Stage 3.