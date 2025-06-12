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Коуч NAVI: Если провалимся на мэйджоре - возможна полная перестройка состава
"Рожденные побеждать" подходят к ответственному моменту
HLTV
Тренер команды по CS2 украинской киберспортивной организации Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский дал большое интервью для киберспортивного портала HLTV перед стартом выступлений "Рожденных побеждать" на американском мэйджоре (прим. - BLAST.tv Austin Major 2025).
- В начале года вы дважды доходили до полуфинала, а затем были 5-8 места и еще худшие результаты. Как в целом можешь оценить этот сезон?
- Мы вернулись из отпуска, провели буткемп, набрали неплохую форму, потом поехали на HLTV Awards. Настроение было хорошее. Мы проиграли Spirit на Bounty, однако потом победили их в Катовице, что позволило нам выйти в полуфинал.
Это была очень важная победа, мы на нее ориентировались. Но в полуфинале они снова нас победили. То есть проблемы, которые у нас были на первых двух турнирах, остались - скорость принятия решений, коммуникация, синергия. Все это базовые вещи, которые нужно доводить до совершенства. Мы были на этапе эволюции и, думаю, сами о себе имели завышенное мнение. Мы ожидали большего. Например, когда мы победили The MongolZ в Катовице, это был легкий матч. Однако в следующий раз, когда мы играли с ними, мы ждали такой же легкой победы. Мы не видели в них равного соперника, и это ошибка. Недооценка соперника была одной из главных проблем.
Я всегда говорю: "Ребята, каждый матч будет сложным, к каждому нужно готовиться, ничего не дается просто так". Однако восприятие игроков другое. Такие ментальные вещи очень повлияли в этом сезоне. Именно так мы и проиграли Aurora на BLAST Open Lisbon, хотя потом победили их в Астане, уже с другим подходом.
- Вы верите, что сможете вернуться на высокий уровень? Особенно учитывая, как мелкие моменты могли изменить сезон?
- Да, однако сейчас очевидно, что фаворит - Vitality. Они должны выиграть. Команды смогут победить их, только если Vitality им это позволят. Я реалистично сказал: "Если мы можем выиграть у Vitality хотя бы одну серию из десяти - этого уже достаточно, значит шанс есть". Однако это должна быть настоящая вера, а не выдуманная. Мы готовились на буткемпе, чтобы иметь шансы победить любую команду в свой лучший день. Однако опять же, Vitality выглядят так, будто должны сносить всех.
- Может ли формат "Best of 1" помочь NAVI, или вам сейчас комфортнее играть "Best of 3"?
- Сейчас нам однозначно комфортнее "Best of 3". У нас широкий маппул, 7 карт. В "Best of 3" мы можем многое спрогнозировать, подготовиться. А "Best of 1" - это рандом. В MR12 это нужно убирать. Даже Vitality часто проигрывали одну карту в "Best of 3", однако потом возвращались в игру. А здесь - нет второго шанса. Да, мы попробуем воспользоваться опытом из Копенгагена, где нам было комфортно в "Best of 1", однако "Best of 3" нам подходит больше.
- Вы начинаете с третьей стадии. Nemiga прошли уже два этапа, как они вам?
- Nemiga - молодая перспективная команда. На каждом мэйджоре появляется одна-две такие: GamerLegion, Into the Breach, Passion UA... И после этого игроки часто уходят в топ-команды. Nemiga уже показала, что может побеждать команды второго эшелона. Но это еще не команда уровня тир-1, и мы это понимаем. Когда ты играешь против Falcons, Spirit, Vitality - это совсем другой уровень. Раунды сложные, меняют направление по несколько раз. С Nemiga нужно играть с уважением, потому что это "Best of 1". И мы готовимся к ним, как к равному сопернику.
- Насколько важным для вас был этот буткемп?
- Полезным, однако всегда хочется больше времени. Мы старались каждый день работать максимально эффективно. Изучали карты, обновляли протоколы. Да, ты добавляешь какие-то фишки, новые гранаты, но структура игры похожа на прошлогоднюю. Например, Inferno или Dust2 - они мало изменились. Цель была сделать протоколы четкими и автоматическими. Но теперь нужно быть готовыми адаптироваться уже во время турнира.
- Сейчас, в конце сезона, многие коллективы думают об изменениях в составе. Для вас мэйджор - это последний экзамен?
- Да, это главный экзамен. После него мы решим, что делать дальше. Я вижу полную картину: прогресс каждого игрока, их настрой, уровень жажды побед. Если мы покажем хорошие результаты - останемся в этом составе. Если же нет - возможна полная перестройка. Никто не хочет просто сидеть на зарплате и проигрывать. Если мы не способны достигать результата - изменения пойдут на пользу всем. Мы не довольны сезоном без трофеев.
- Что можешь сказать о вашем сопернике - Nemiga?
- Это опасная команда. Молодые, с потенциалом. Но мы знаем, что с ними можно играть, знаем, как. Главное - иметь правильный настрой. В "Best of 1" все может случиться.
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