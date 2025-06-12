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NAVI стартовали с победы на BLAST.tv Austin Major 2025
Прямо сейчас играют против 3DMAX
telegram @natus_vincere_official
В период со 2-го по 22-е июня в американском Остине (Техас) проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025-м году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыгрывают между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
В четверг, 12-го июня началась решающая стадия мэйджора (Stage 3), с которой непосредственной стартовала команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere.
В частности, в своем первом матче на турнире "Рожденные Побеждать" в формате "Best of 1" обыграли российско-белорусский коллектив Nemiga - на карте Train со счетом 13:7.
Прямо сейчас, NAVI играют свой второй матч в формате Bo1 против французской команды 3DMAX.
Смотреть матч между NAVI и 3DMAX можно на
Запись поединка между NAVI и Nemiga
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