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NAVI одержали вторую подряд победу на американском мэйджоре

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Вырвали победу в овертаймах!

NAVI одержали вторую подряд победу на американском мэйджоре

telegram @natus_vincere_official

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В период со 2-го по 22-е июня в американском Остине (Техас) проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025-м году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыгрывают между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой второй матч в рамках стадии Stage 3. Таким образом, во втором поединке подряд в формате "Best of 1" NAVI переиграли французский коллектив 3DMAX.

Итоговую победу "желто-черные" одержали в овертаймах. В частности встреча проходила на карте Inferno и закончилась со счетом 16:14 в пользу "Рожденных Побеждать". На данном этапе NAVI имеют статистику выступлений на мэйджоре 2:0.

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До этого украинская команда обыграла российско-белорусский коллектив Nemiga - на карте Train со счетом 13:7.

Запись поединка между NAVI и 3DMAX

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