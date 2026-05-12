Зинченко может пригодится? Passion UA неудачно стартовали на IEM Atlanta

NAVI встретились с Passion UA на IEM Atlanta 2026.

"Рожденные побеждать" выиграли со счетом 2:0. Команды выбрали Anubis, Mirage и Inferno.

На Anubis (выбор Passion UA) команда Зинченко уверенно выиграла сторону защиты 9:3, однако NAVI перевели игру в дополнительное время, где взяли вражеский пик со счетом 16:13.

На Mirage (выбор NAVI) "Рожденные побеждать" уверенно взяли сторону атаки 9:3 и выиграли карту со счетом 13:4.

We came well prepared for Mirage - 13:4.We take down Passion UA and now shift our focus to tomorrow’s match for a playoff spot at #IEM Atlanta.#navination pic.twitter.com/kqZ4CTAlQ9 — NAVI (@natusvincere) May 11, 2026

NAVI побеждают Passion UA и выходят в верхнюю сетку, где сыграют с победителем SINNERS/GamerLegion 12 мая в 23:30.

Passion UA попадают в нижнюю сетку и встретятся с проигравшей командой SINNERS/GamerLegion 12 мая в 23:30.

Напомним, что Passion UA заявили на турнир Александра Зинченко в качестве замены.