Зинченко может пригодится? Passion UA неудачно стартовали на IEM Atlanta

NAVI встретились с Passion UA на IEM Atlanta 2026.

"Рожденные побеждать" выиграли со счетом 2:0. Команды выбрали Anubis, Mirage и Inferno.

  • На Anubis (выбор Passion UA) команда Зинченко уверенно выиграла сторону защиты 9:3, однако NAVI перевели игру в дополнительное время, где взяли вражеский пик со счетом 16:13.
  • На Mirage (выбор NAVI) "Рожденные побеждать" уверенно взяли сторону атаки 9:3 и выиграли карту со счетом 13:4.

NAVI побеждают Passion UA и выходят в верхнюю сетку, где сыграют с победителем SINNERS/GamerLegion 12 мая в 23:30.

Passion UA попадают в нижнюю сетку и встретятся с проигравшей командой SINNERS/GamerLegion 12 мая в 23:30.

Напомним, что Passion UA заявили на турнир Александра Зинченко в качестве замены.

Опубликовал: Владислав Прийменко
