Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко может пригодится? Passion UA неудачно стартовали на IEM Atlanta
NAVI победили Passion UA
Фото - HLTV
NAVI встретились с Passion UA на IEM Atlanta 2026.
"Рожденные побеждать" выиграли со счетом 2:0. Команды выбрали Anubis, Mirage и Inferno.
- На Anubis (выбор Passion UA) команда Зинченко уверенно выиграла сторону защиты 9:3, однако NAVI перевели игру в дополнительное время, где взяли вражеский пик со счетом 16:13.
- На Mirage (выбор NAVI) "Рожденные побеждать" уверенно взяли сторону атаки 9:3 и выиграли карту со счетом 13:4.
We came well prepared for Mirage - 13:4.We take down Passion UA and now shift our focus to tomorrow’s match for a playoff spot at #IEM Atlanta.#navination pic.twitter.com/kqZ4CTAlQ9— NAVI (@natusvincere) May 11, 2026
NAVI побеждают Passion UA и выходят в верхнюю сетку, где сыграют с победителем SINNERS/GamerLegion 12 мая в 23:30.
Passion UA попадают в нижнюю сетку и встретятся с проигравшей командой SINNERS/GamerLegion 12 мая в 23:30.
Напомним, что Passion UA заявили на турнир Александра Зинченко в качестве замены.
Популярное сейчас
- Последняя попытка удержать. Буткевич выдвинул условие одному из лидеров Полесья
- Тренер в курсе. Решена судьба Малиновского в Дженоа
- Еще не играли, а прогресс уже обусловили. Прорыв Шахтера поднял Украину на две позиции в рейтинге нового сезона
- Неудачный старт. B8 уступили BB в первом матче на IEM Atlanta 2026
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича
- Причина – измена. Одноклубник Забарного бросил секси-модель, которой платил по 500 тысяч в месяц