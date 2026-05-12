Неудачный старт. B8 уступили BB в первом матче на IEM Atlanta 2026
B8 проиграли BB
B8 сыграли против BB в первом матче на IEM Atlanta 2026.
Украинская команда проиграла со счетом 1:2. Команды выбрали Mirage, Nuke и Dust 2.
- На Mirage (выбор B8) команды сыграли равную половину 6:6 и перевели матч в дополнительное время, где сильнее оказались украинцы — 16:14.
- На Nuke (выбор BB) украинская команда уверенно провела половину в защите и взяла шесть раундов, однако после смены сторон не смогла найти свою игру в атаке и уступила со счетом 8:13.
- На Dust 2 (десайдер) BB уверенно победили в атаке 8:4 и взяли карту со счетом 13:5.
We drop to the lower bracket ???? pic.twitter.com/ha20wqlNbH— B8 Esports (@B8esportsGG) May 11, 2026
B8 проигрывают BB и попадают в нижнюю сетку, где сыграют с BC.Game 12 мая в 18:30.
