Неудачный старт. B8 уступили BB в первом матче на IEM Atlanta 2026

B8 сыграли против BB в первом матче на IEM Atlanta 2026.

Украинская команда проиграла со счетом 1:2. Команды выбрали Mirage, Nuke и Dust 2.

  • На Mirage (выбор B8) команды сыграли равную половину 6:6 и перевели матч в дополнительное время, где сильнее оказались украинцы — 16:14.
  • На Nuke (выбор BB) украинская команда уверенно провела половину в защите и взяла шесть раундов, однако после смены сторон не смогла найти свою игру в атаке и уступила со счетом 8:13.
  • На Dust 2 (десайдер) BB уверенно победили в атаке 8:4 и взяли карту со счетом 13:5.

B8 проигрывают BB и попадают в нижнюю сетку, где сыграют с BC.Game 12 мая в 18:30.

Опубликовал: Владислав Прийменко
