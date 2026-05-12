Неудачный старт. B8 уступили BB в первом матче на IEM Atlanta 2026

B8 сыграли против BB в первом матче на IEM Atlanta 2026.

Украинская команда проиграла со счетом 1:2. Команды выбрали Mirage, Nuke и Dust 2.

На Mirage (выбор B8) команды сыграли равную половину 6:6 и перевели матч в дополнительное время, где сильнее оказались украинцы — 16:14.

We drop to the lower bracket ???? pic.twitter.com/ha20wqlNbH — B8 Esports (@B8esportsGG) May 11, 2026

B8 проигрывают BB и попадают в нижнюю сетку, где сыграют с BC.Game 12 мая в 18:30.