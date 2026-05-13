Counter-Strike
Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победа ценой в плей-офф. NAVI прошли в основную стадию IEM Atlanta 2026
NAVI победили GamerLegion
Фото - HLTV
NAVI сразились с GamerLegion на IEM Atlanta 2026.
Украинская команда выиграла со счетом 2:1. Команды выбрали Inferno, Ancient и Mirage.
- На Inferno (выбор GamerLegion) NAVI не нашли себе равных на сервере и разгромили европейцев со счетом 13:4.
- На Ancient (выбор NAVI) украинская команда выиграла лишь один раунд на стороне защиты и проиграла со счетом 1:13.
- На Mirage (десайдер) команды сыграли равную половину 6:6, однако сильнее оказались украинцы — 13:11.
That Mirage was a total nerve-wracker, but the job is DONE (13:11)! We secure our spot in the #IEM Atlanta 2026 playoffs! #navination pic.twitter.com/C9JRqnDoW7— NAVI (@natusvincere) May 12, 2026
NAVI побеждают GamerLegion и выходят в плей-офф IEM Atlanta 2026. Следующий матч украинская команда сыграет за выход в полуфинал против победителя пары Legacy/Astralis 14 мая в 02:00.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Так, чтобы Сафонову было видно: Забарный сделал новую патриотическую татуировку. ФОТО
- Но это не помогло. В матче между Полесьем и Эпицентром судьи назначили скандальный пенальти. ВИДЕО
- УПЛ. Безумный второй тайм! Эпицентр сенсационно побеждает Полесье
- Неудачный старт. B8 уступили BB в первом матче на IEM Atlanta 2026
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото
- Причина – измена. Одноклубник Забарного бросил секси-модель, которой платил по 500 тысяч в месяц
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000