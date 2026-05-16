Криптонит побежден. NAVI вышли в полуфинал IEM Atlanta 2026

NAVI встретились с Vitality в четвертьфинале IEM Atlanta 2026.

Украинская команда выиграла со счетом 2:1. Команды выбрали Dust 2, Anubis и Inferno.

На Dust 2 (выбор Vitality) NAVI выиграли первую половину 7:5, однако французский коллектив сумел переломить ход игры и взять карту со счетом 13:11.

На Anubis (выбор NAVI) команды повторили сценарий предыдущей карты: после 5:7 в первой половине уже украинский коллектив довел дело до победы — 13:11.

На Inferno (десайдер) NAVI разгромили лучшую команду мира в защите со счётом 9:3 и уверенно победили 13:3.

THE CURSE HAS BEEN BROKEN! THE GOLIATH HAS BEEN SLAINED! We take Inferno 13:3 and advance to the semifinals! #navination #IEM pic.twitter.com/cjvu5m4HO2 — NAVI (@natusvincere) May 16, 2026

NAVI побеждают Vitality и выходят в полуфинал IEM Atlanta 2026. Следующий матч украинская команда сыграет за выход в финал против BB 16 мая в 20:15.

Отметим, что желто-черные впервые победили французский коллектив с 2022 года, а Vitality впервые с BLAST Bounty 2025 вылетели до полуфинала, стрик насчитывал 21 турнир.