Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Криптонит побежден. NAVI вышли в полуфинал IEM Atlanta 2026
NAVI победили Vitality
Фото - HLTV
NAVI встретились с Vitality в четвертьфинале IEM Atlanta 2026.
Украинская команда выиграла со счетом 2:1. Команды выбрали Dust 2, Anubis и Inferno.
- На Dust 2 (выбор Vitality) NAVI выиграли первую половину 7:5, однако французский коллектив сумел переломить ход игры и взять карту со счетом 13:11.
- На Anubis (выбор NAVI) команды повторили сценарий предыдущей карты: после 5:7 в первой половине уже украинский коллектив довел дело до победы — 13:11.
- На Inferno (десайдер) NAVI разгромили лучшую команду мира в защите со счётом 9:3 и уверенно победили 13:3.
THE CURSE HAS BEEN BROKEN! THE GOLIATH HAS BEEN SLAINED! We take Inferno 13:3 and advance to the semifinals! #navination #IEM pic.twitter.com/cjvu5m4HO2— NAVI (@natusvincere) May 16, 2026
NAVI побеждают Vitality и выходят в полуфинал IEM Atlanta 2026. Следующий матч украинская команда сыграет за выход в финал против BB 16 мая в 20:15.
Отметим, что желто-черные впервые победили французский коллектив с 2022 года, а Vitality впервые с BLAST Bounty 2025 вылетели до полуфинала, стрик насчитывал 21 турнир.
Популярное сейчас
- Суркис в воротах, Лобко – в нападении. СК Полтава – Динамо. Известны стартовые составы
- Симеоне проверит Цыганкова, резня за выживание, Севилья прибьет Реал. Что посмотреть в 37-м туре Ла Лиги
- СК Полтава – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.05.2026
- Победа ценой в плей-офф. NAVI прошли в основную стадию IEM Atlanta 2026
- После дисквалификации Мудрик впервые появился на публике и фактически подтвердил новый роман
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича