  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Не заметили соперника. Natus Vincere уверенно выходят в финал IEM Atlanta 2026
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не заметили соперника. Natus Vincere уверенно выходят в финал IEM Atlanta 2026

Counter-Strike

NAVI победили BB

Не заметили соперника. Natus Vincere уверенно выходят в финал IEM Atlanta 2026

Фото - HLTV

Новина українською

NAVI сразились с BB в полуфинале IEM Atlanta 2026.

Украинская команда выиграла со счётом 2:0. Команды выбрали Ancient, Nuke и Dust 2.

  • На Ancient (выбор NAVI) украинская команда проиграла первую половину 5:7, однако совершила камбэк на защите и победила со счётом 13:8.
  • На Nuke (выбор BB) NAVI не оставили шансов сопернику и выиграли вражеский пик со счётом 13:6.

NAVI побеждают BB и выходят в финал IEM Atlanta 2026. В решающем матче за трофей украинская команда сыграет против GamerLegion 17 мая в 21:15.

По теме
yellow-arrow
Криптонит побежден. NAVI вышли в полуфинал IEM Atlanta 2026
yellow-arrow
Победа ценой в плей-офф. NAVI прошли в основную стадию IEM Atlanta 2026
yellow-arrow
Неудачный старт. B8 уступили BB в первом матче на IEM Atlanta 2026
NAVI Counter-Strike
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости