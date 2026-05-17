Не заметили соперника. Natus Vincere уверенно выходят в финал IEM Atlanta 2026
NAVI победили BB
Фото - HLTV
NAVI сразились с BB в полуфинале IEM Atlanta 2026.
Украинская команда выиграла со счётом 2:0. Команды выбрали Ancient, Nuke и Dust 2.
- На Ancient (выбор NAVI) украинская команда проиграла первую половину 5:7, однако совершила камбэк на защите и победила со счётом 13:8.
- На Nuke (выбор BB) NAVI не оставили шансов сопернику и выиграли вражеский пик со счётом 13:6.
WE ARE IN THE #IEM ATLANTA 2026 GRAND FINAL! #navination pic.twitter.com/x0h9RdwhIG— NAVI (@natusvincere) May 16, 2026
NAVI побеждают BB и выходят в финал IEM Atlanta 2026. В решающем матче за трофей украинская команда сыграет против GamerLegion 17 мая в 21:15.
