Не заметили соперника. Natus Vincere уверенно выходят в финал IEM Atlanta 2026

NAVI сразились с BB в полуфинале IEM Atlanta 2026.

Украинская команда выиграла со счётом 2:0. Команды выбрали Ancient, Nuke и Dust 2.

На Ancient (выбор NAVI) украинская команда проиграла первую половину 5:7, однако совершила камбэк на защите и победила со счётом 13:8.

На Nuke (выбор BB) NAVI не оставили шансов сопернику и выиграли вражеский пик со счётом 13:6.

NAVI побеждают BB и выходят в финал IEM Atlanta 2026. В решающем матче за трофей украинская команда сыграет против GamerLegion 17 мая в 21:15.