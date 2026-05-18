Второй титул за год. NAVI — чемпионы IEM Atlanta 2026
NAVI победили GamerLegion
NAVI встретились с GamerLegion в финале IEM Atlanta 2026.
Украинская команда выиграла со счетом 3:0. Команды выбрали Mirage, Anubis, Nuke, Ancient и Inferno.
- На Mirage (выбор GamerLegion) NAVI разгромили соперника 10:2 на защите и уверенно закрыли вражеский пик со счетом 13:3.
- На Anubis (выбор NAVI) команды сыграли равную половину 6:6, однако сильнее оказалась украинская команда — 13:9.
- На Nuke (выбор GamerLegion) NAVI вернулись в игру со счётом 7:12 и победили на решающей карте 16:13.
— NAVI (@natusvincere) May 17, 2026
NAVI побеждают GamerLegion и становятся чемпионами IEM Atlanta 2026. w0nderful получает первый MVP в профессиональной карьере.
Следующим турниром для украинской команды станет IEM Cologne Major 2026, который начнется 11 июня.
