Второй титул за год. NAVI — чемпионы IEM Atlanta 2026

NAVI встретились с GamerLegion в финале IEM Atlanta 2026.

Украинская команда выиграла со счетом 3:0. Команды выбрали Mirage, Anubis, Nuke, Ancient и Inferno.

  • На Mirage (выбор GamerLegion) NAVI разгромили соперника 10:2 на защите и уверенно закрыли вражеский пик со счетом 13:3.
  • На Anubis (выбор NAVI) команды сыграли равную половину 6:6, однако сильнее оказалась украинская команда — 13:9.
  • На Nuke (выбор GamerLegion) NAVI вернулись в игру со счётом 7:12 и победили на решающей карте 16:13.

NAVI побеждают GamerLegion и становятся чемпионами IEM Atlanta 2026. w0nderful получает первый MVP в профессиональной карьере.

Следующим турниром для украинской команды станет IEM Cologne Major 2026, который начнется 11 июня.

