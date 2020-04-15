NaVi проиграли Team Spirit и потеряли шансы на плей-офф ESL One Los Angeles 2020
Natus Vincere выбыли из гонки за 200 000 тысяч долларов
Сегодня в рамках группового этапа ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 команда Natus Vincere проиграла Team Spirit 0:2.
Таким образом, NaVi потеряли все шансы на проход в плей-офф турнира и выбыли из гонки за призовым фондом в размере 200 000 долларов.
Серия проходила из двух игр:
- В первом матче Team Spirit одержала победу со счетом 29:15 за 28 минут 50 секунд.
Запись первой игры
- Второй поединок завершился за 34 минуты 49 секунд - NaVi проиграли 17:23.
Запись второй игры
Вашему вниманию положение дел в группе В ESL One Los Angeles 2020
|#
|Группа B
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Team Secret
|6
|6
|0
|18
|2.
| ChickenFighters
|6
|4
|2
|12
|3.
| Team Spirit
|6
|4
|2
|12
|4.
| Alliance
|6
|3
|3
|9
|5.
| Ninjas in Pyjamas
|5
|2
|3
|6
|6.
| Natus Vincere
|6
|2
|4
|6
|7.
| Team Unique
|6
|2
|4
|6
|8.
| Team Liquid
|5
|0
|5
|
0
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:navi.gg
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
5ata4ok (Харьков)
15.04.2020 в 21:10
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...