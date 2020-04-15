NaVi проиграли Team Spirit и потеряли шансы на плей-офф ESL One Los Angeles 2020

Сегодня в рамках группового этапа ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 команда Natus Vincere проиграла Team Spirit 0:2.

Таким образом, NaVi потеряли все шансы на проход в плей-офф турнира и выбыли из гонки за призовым фондом в размере 200 000 долларов.

Серия проходила из двух игр:

В первом матче Team Spirit одержала победу со счетом 29:15 за 28 минут 50 секунд.

Запись первой игры

Второй поединок завершился за 34 минуты 49 секунд - NaVi проиграли 17:23.

Запись второй игры

Вашему вниманию положение дел в группе В ESL One Los Angeles 2020