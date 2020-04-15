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NaVi проиграли Team Spirit и потеряли шансы на плей-офф ESL One Los Angeles 2020

Dota 2
(1 голосов)

Natus Vincere выбыли из гонки за 200 000 тысяч долларов

NaVi проиграли Team Spirit и потеряли шансы на плей-офф ESL One Los Angeles 2020
Новина українською

Сегодня в рамках группового этапа ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 команда Natus Vincere проиграла Team Spirit 0:2.

Таким образом, NaVi потеряли все шансы на проход в плей-офф турнира и выбыли из гонки за призовым фондом в размере 200 000 долларов.

Серия проходила из двух игр:

  • В первом матче Team Spirit одержала победу со счетом 29:15 за 28 минут 50 секунд.
NaVi проиграли Team Spirit и потеряли шансы на плей-офф ESL One Los Angeles 2020 - изображение 1
Запись первой игры

  • Второй поединок завершился за 34 минуты 49 секунд - NaVi проиграли 17:23.
NaVi проиграли Team Spirit и потеряли шансы на плей-офф ESL One Los Angeles 2020 - изображение 2
Запись второй игры

Вашему вниманию положение дел в группе В ESL One Los Angeles 2020
# Группа B
М
В
П
О
1. ​​ Team Secret 6 6 0 18
2. ​​ ChickenFighters 6 4 2 12
3. ​​ Team Spirit 6 4 2 12
4. ​​ Alliance 6 3 3 9
5. ​​ Ninjas in Pyjamas 5 2 3 6
6. ​​ Natus Vincere 6 2 4 6
7. ​​ Team Unique 6 2 4 6
8. ​​ Team Liquid 5 0 5

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В статье: киберспорт Natus Vincere Dota 2
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Источник:
navi.gg
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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
15.04.2020 в 21:10
блин, на каком языке они вообще разговаривают? я половину диалога вообще не понял.....
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