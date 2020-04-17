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NaVi проиграли Team Liquid и заняли последнее место в группе на ESL One Los Angeles 2020
Без шансов для украинской команды...
В последнем матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 Natus Vincere проиграла Team Liquid.
Поединок проходил по системе Best of 3. Матч закончился со счетом 0:2. Первая карта закончилась за 44 минуты, вторая - за 34 минуты.
Ещё до этой встречи обе команды потеряли все шансы на выход в плей-офф этого турнира и побороться за призовой фонд в размере 200 000 долларов.
Составы команд ( NaVi в черном, Team Liquid - в белом):
Вашему вниманию запись 1-й игры
Запись 2-й игры
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royalstas (Вінниця)
17.04.2020 в 03:30
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