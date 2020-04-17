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NaVi проиграли Team Liquid и заняли последнее место в группе на ESL One Los Angeles 2020

Dota 2
(1 голосов)

Без шансов для украинской команды...

NaVi проиграли Team Liquid и заняли последнее место в группе на ESL One Los Angeles 2020
Новина українською

В последнем матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 Natus Vincere проиграла Team Liquid.

Поединок проходил по системе Best of 3. Матч закончился со счетом 0:2. Первая карта закончилась за 44 минуты, вторая - за 34 минуты.

Ещё до этой встречи обе команды потеряли все шансы на выход в плей-офф этого турнира и побороться за призовой фонд в размере 200 000 долларов.

Составы команд ( NaVi в черном, Team Liquid - в белом):

NaVi проиграли Team Liquid и заняли последнее место в группе на ESL One Los Angeles 2020 - изображение 1

Вашему вниманию запись 1-й игры

Запись 2-й игры

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В статье: NaVi Natus Vincere
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
17.04.2020 в 03:30
ого даже про цих днарів на цьому сайті пишуть)
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