Dota 2
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Чемпиона мира 2015 завершил професиональную карьеру в Dota 2
"Ppd" в составе "Evil Geniuses" побеждал на The International 2015
Профессиональный игрок Dota 2 Питер Дагер завершил игровую карьеру. Американец сообщил об этом в своем твиттере.
Дагер выступал под ником "ppd". Питер играл на позиции саппорта.
Он является бывшим генеральным директором организации Evil Geniuses, где он выиграл The International 2015 как играющий капитан. Также Питер выступал в составе по OpTic Gaming.
Питер Дагер "ppd" в 2015-м году с "аегисом" - трофеем чемпиона мира
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