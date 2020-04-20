  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Чемпиона мира 2015 завершил професиональную карьеру в Dota 2
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпиона мира 2015 завершил професиональную карьеру в Dota 2

Dota 2
(1 голосов)

"Ppd" в составе "Evil Geniuses" побеждал на The International 2015

Чемпиона мира 2015 завершил професиональную карьеру в Dota 2
Новина українською

Профессиональный игрок Dota 2 Питер Дагер завершил игровую карьеру. Американец сообщил об этом в своем твиттере.

Дагер выступал под ником "ppd". Питер играл на позиции саппорта.

Он является бывшим генеральным директором организации Evil Geniuses, где он выиграл The International 2015 как играющий капитан. Также Питер выступал в составе по OpTic Gaming.

Питер Дагер "ppd" в 2015-м году с "аегисом" - трофеем чемпиона мира

Чемпиона мира 2015 завершил професиональную карьеру в Dota 2 - изображение 1

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...