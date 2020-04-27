VP.Prodigy уничтожили Team Spirit за 17 минут на WePlay! Pushka League

Сейчас проходит турнир по DOTA 2 - WePlay! Pushka League (проходит в онлайне с 23-го апреля по 12-го мая).

В соревновании берут участие команды из СНГ и Европы. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере 250 000 долларов.

Сегодня в матче группового этапа сошлись между собой VP.Prodigy и Team Spirit. Номинальные хозяева победили в серии 2:0.

Но, примечательной стала именно вторая карта - VP.Prodigy расправились с соперниками за 17 минут и закончили игру со счетом 15:1.

Вашему вниманию запись матча между VP.Prodigy и Team Spirit