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VP.Prodigy уничтожили Team Spirit за 17 минут на WePlay! Pushka League
VP.Prodigy закончили вторую карту со счетом 15:1
Сейчас проходит турнир по DOTA 2 - WePlay! Pushka League (проходит в онлайне с 23-го апреля по 12-го мая).
В соревновании берут участие команды из СНГ и Европы. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере 250 000 долларов.
Сегодня в матче группового этапа сошлись между собой VP.Prodigy и Team Spirit. Номинальные хозяева победили в серии 2:0.
Но, примечательной стала именно вторая карта - VP.Prodigy расправились с соперниками за 17 минут и закончили игру со счетом 15:1.
Вашему вниманию запись матча между VP.Prodigy и Team Spirit