S4: Valve должны отложить The International 2020 на полгода

Капитан команды по Dota 2 "Alliance" Густав Магнуссон - игрок под ником "s4" поделился мыслями насчет текущей ситуации вокруг турниров по Dota 2, а также рассказал почему Valve надо перенести The International 2020.

— Что ты думаешь об онлайн-турнирах?

— Мне это действительно нравится, потому что это похоже на старую добрую Доту, до того как она стала большой игрой. Было много онлайна, он наращивал большой ажиотаж перед LAN-турнирами, и когда они наступали, это было супер-хайпово и для игроков, и для зрителей. Знаешь, я за то, чтобы LAN-ов было не так много. Это было бы круто, потому что в течение последних нескольких лет я не мог играть из дома, со своего домашнего компьютера. В основном я играл на буткемпах со своей командой, и для разнообразия хорошо посидеть дома.

— Как тебе идея трех Мажоров и региональных лиг, которые Valve представила нам?

— Я не знаю, как это будет. В смысле, региональные лиги означают, что нам придется играть каждую неделю. Так что в этом случае, возможно, придется жить со своей командой постоянно.

— В этом году будет TI?

— Я видел неделю назад, что Германия запретила концерты и массовые мероприятия до августа. Это нехорошо. Такое будет и в Швеции, но сейчас Швеция не воспринимает все всерьез. Я верю, что скоро они начнут закрываться, и вероятно, TI не будет. Удивлюсь, если все же он состоится.

— Что должны сделать Valve?

— На мой взгляд, они должны отложить TI и поставить его на даты попозже. Отсрочить на полгода, провести в январе или феврале. TI же не обязательно должен быть в августе, верно?