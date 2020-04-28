  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. S4: Valve должны отложить The International 2020 на полгода
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

S4: Valve должны отложить The International 2020 на полгода

Dota 2
(1 голосов)

Густав Магнуссон считает, что чемпионат мира по Dota 2 надо перенести

S4: Valve должны отложить The International 2020 на полгода
Новина українською

Капитан команды по Dota 2 "Alliance" Густав Магнуссон - игрок под ником "s4" поделился мыслями насчет текущей ситуации вокруг турниров по Dota 2, а также рассказал почему Valve надо перенести The International 2020.

— Что ты думаешь об онлайн-турнирах?

— Мне это действительно нравится, потому что это похоже на старую добрую Доту, до того как она стала большой игрой. Было много онлайна, он наращивал большой ажиотаж перед LAN-турнирами, и когда они наступали, это было супер-хайпово и для игроков, и для зрителей. Знаешь, я за то, чтобы LAN-ов было не так много. Это было бы круто, потому что в течение последних нескольких лет я не мог играть из дома, со своего домашнего компьютера. В основном я играл на буткемпах со своей командой, и для разнообразия хорошо посидеть дома.

— Как тебе идея трех Мажоров и региональных лиг, которые Valve представила нам?

— Я не знаю, как это будет. В смысле, региональные лиги означают, что нам придется играть каждую неделю. Так что в этом случае, возможно, придется жить со своей командой постоянно.

— В этом году будет TI?

— Я видел неделю назад, что Германия запретила концерты и массовые мероприятия до августа. Это нехорошо. Такое будет и в Швеции, но сейчас Швеция не воспринимает все всерьез. Я верю, что скоро они начнут закрываться, и вероятно, TI не будет. Удивлюсь, если все же он состоится.

— Что должны сделать Valve?

— На мой взгляд, они должны отложить TI и поставить его на даты попозже. Отсрочить на полгода, провести в январе или феврале. TI же не обязательно должен быть в августе, верно?

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
weplay.tv
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...