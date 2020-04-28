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Cloud9 распустила свой состав в Dota 2. EternaLEnVy, pieliedie и MISERY - свободные агенты
Американская организация устроила полную чистку состава
На своем официальном сайте киберспортивная организация Cloud9 обьявила, что распустила свой состав по Dota 2.
От сегодня Джеки "EternaLEnVy" Мао, Маркус "Ace" Хёлгард, Цзинцзюнь "Sneyking" У, Расмус "MISERY" Филипсен и Йохан "pieliedie" Острем являются свободными агентами.
"Было здорово работать с этими игроками, и я хочу поблагодарить их за профессионализм и понимание нашего видения и ценностей компании. Мы уверены, что успех будет следовать за ними по мере продвижения их карьеры", - прокомментировал эту новость Исабель Ноукки Мюллер - Team Manager.