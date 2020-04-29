Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Dota 2 вышел патч 7.26b: ослабили все таланты для героев
Перечень изменений, которые сильно повлияют на темп игры
В Dota 2 вышле новый патч - под номером 7.26b.
Ключевое изменение обновления - все таланты персонажей были ослаблены примерно на 20%.
Общие изменения:
- За добивание союзных крипов больше не даётся золото
- Опыт врагам при добивании союзных крипов увеличен с 40% до 50%
- Базовое золото за убийство крипа-мечника увеличено на 5
- Базовое золото за убийство нейтральных крипов увеличено обратно на 10%
- Все таланты ослаблены примерно на 20%
- Теперь ауры башен увеличивают восстановление здоровья: на 1 у первых башен и на 3 у остальных
- Опыт для получения 9/10/11/12/13 уровней увеличен с 780/810/840/870/900 до 890/930/970/1010/1050
- Теперь надёжным считается только золото, полученное пассивно
- Золото в области убийства увеличено с (45 + 0,027 * ценность) до (45 + 0,033 * ценность)
- Теперь нейтральные предметы 1–4 разрядов начинают выпадать не на 7:00/15:00/25:00/40:00, а на 7:00/17:00/27:00/37:00
- Здоровье и урон всех башен, кроме первых, увеличены на 500 и 25 соответственно
Также изменениям подверглись несколько предметов:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:dota2.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...