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В Dota 2 вышел патч 7.26b: ослабили все таланты для героев

Dota 2
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Перечень изменений, которые сильно повлияют на темп игры

В Dota 2 вышел патч 7.26b: ослабили все таланты для героев
Новина українською

В Dota 2 вышле новый патч - под номером 7.26b.

Ключевое изменение обновления - все таланты персонажей были ослаблены примерно на 20%.

Общие изменения:

  • За добивание союзных крипов больше не даётся золото
  • Опыт врагам при добивании союзных крипов увеличен с 40% до 50%
  • Базовое золото за убийство крипа-мечника увеличено на 5
  • Базовое золото за убийство нейтральных крипов увеличено обратно на 10%
  • Все таланты ослаблены примерно на 20%
  • Теперь ауры башен увеличивают восстановление здоровья: на 1 у первых башен и на 3 у остальных
  • Опыт для получения 9/10/11/12/13 уровней увеличен с 780/810/840/870/900 до 890/930/970/1010/1050
  • Теперь надёжным считается только золото, полученное пассивно
  • Золото в области убийства увеличено с (45 + 0,027 * ценность) до (45 + 0,033 * ценность)
  • Теперь нейтральные предметы 1–4 разрядов начинают выпадать не на 7:00/15:00/25:00/40:00, а на 7:00/17:00/27:00/37:00
  • Здоровье и урон всех башен, кроме первых, увеличены на 500 и 25 соответственно

Также изменениям подверглись несколько предметов:

В Dota 2 вышел патч 7.26b: ослабили все таланты для героев - изображение 1

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Источник:
dota2.com
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