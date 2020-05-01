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The International 2020 официально перенесли на неопределенный срок

Dota 2
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В свою очередь Valve сообщает, что Battle Pass все-таки выйдет

The International 2020 официально перенесли на неопределенный срок
Новина українською

Valve официально перенесла чемпионат мира по Dota 2 - The International 2020. Турнир должен был пройти в августе этого года. Решение перенести чемпионат вызвано ситуацией, которая сложилась в мире из-за пандемии коронавируса.

"После долгих размышлений о глобальной угрозе здоровью, связанной с COVID-19, мы приняли тяжёлое для нас решение о переносе The International. Рассматривались различные даты, но, скорее всего, мероприятие получится провести только в 2021 году. Если учитывать довольно переменчивые ограничения на проведение массовых мероприятий, динамику распространения вируса и политику в отношении путешествий, то назвать конкретную дату можно будет ещё не скоро. Вместе с тем мы работаем над изменением графика профессионального сезона грядущей осенью, о котором мы сообщим, как только у нас будет достаточно информации.

Призовой фонд десятого The International будет сформирован из 25% от продаж, связанных со следующим боевым пропуском, и выпустить его мы собираемся в ближайшее время, не дожидаясь самого турнира. Однако наша команда работает из дома, поэтому всё занимает больше времени, чем обычно, так что боевой пропуск увидит свет как минимум на пару недель позже привычных сроков.

Желаем сообществу Доты оставаться в целости и сохранности и с нетерпением ждём, когда мы снова сможем пригласить вас на торжество под названием The International", - говорится в официальном сообщении Valve.

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Источник:
blog.dota2.com
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