NaVi и Virtus.pro примут участие в турнире с призовым фондом 1,5 млн долларов

Организация Gamers Without Borders обьявила о благотворительном турнире по киберспортивной дисциплине Dota 2.

В соревновании примут участие такие команды, как OG, Team Secret, Team Liquid, Ninjas in Pyjamas, Nigma, Alliance, а также два коллектива из СНГ - украинские Natus Vincere и российские Virtus.pro

Команды поспорят за призовой фонд в размере 1 500 000 миллиона долларов. Все средства пойдут на борьбу против пандемии COVID-19.

Турнир пройдет в период с 15-го по 17-е апреля в режиме LAN.

Вашему вниманию промо-ролик от Gamers Without Borders

The next #GWBPS International Elite tournament is @DOTA2! ????



✔ 8 world-class teams

✔ US$1.5M for charity

✔ 3 days of top-tier DOTA



It all goes down this weekend, May 15-17! ???? pic.twitter.com/MbbMZj9n77