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Чемпион мира 2014 получил бан за участие в подставных матчах

Dota 2
(2 голосов)

Imba TV и Mars Media пожизненно забанили Newbee

Чемпион мира 2014 получил бан за участие в подставных матчах
Новина українською

Newbee по Dota 2 обвинили в участии в подставных матчах.

Турнирные операторы Imba TV и Mars Media выдали пожизненный бан всем участникам основного состава Newbee по Dota 2. Ассоциация китайских профессиональных команд (CDA) провела расследование и сообщила об результатах Valve.

Запреты получили Сюй "Moog"y Хань, Инь "Aq" Руи, Вэнь "Wizzard" Липэн, Янг "waixi" Сяо, Цзэн" Faith" Хунда, а также бан у руководителя Newbee Фэн" feng" Ицина.

"Остальным командам стоит воспринять блокировку Newbee как предупреждение и в будущем более внимательно следить за действиями своих игроков", - говорится в официальном сообщении Imba Media.

Все началось с того, что тренер команды EHOME Чжан "Xiao8" Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в подставном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3.

Представители Newbee уже подготовили свой ответ на блокировку.

"Мы понимаем и уважаем решение CDA. Тем не менее представители Newbee не участвовали в подставных матчах и каких-либо активностях, связанных со ставками, с самого основания клуба. Мы собираемся оспорить решение CDA в отношении Newbee".

Newbee - одна из самых успешных команд в истории Dota 2. Китайский коллектив становился чемпионом мира в 2014-м году (The International 2014), а также доходил до финал The International в 2017-м году.

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