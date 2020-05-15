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Virtus.pro разделались с VP.Prodigy и вышли в гранд-финал Epic Prime League
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Сейчас проходит 1-й сезон Epic Prime League по Dota 2 (с 15 апреля по 17 мая).
Сегодня проходил финал верхней сетки, в котором Virtus.pro победили VP.Prodigy со счетом 2:0. Таким образом, команда под руководством Алексея "Solo" Березина прошла в гранд-финал чемпионата.
В свою очередь VP.Prodigy упали в нижнюю сетку, где сыграют с победителем пары FlyToMoon - Team Spirit.
- Первая карта закончилась за 42 минуты 52 секунды и завершилась со счетом 32:30.
- Во второй карте счет был 14:3 и она закончилась за 22 минуты 12 секунд.
Вашему вниманию запись матча между Virtus.pro и VP.Prodigy
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