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Virtus.pro разделались с VP.Prodigy и вышли в гранд-финал Epic Prime League

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(3 голосов)

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Virtus.pro разделались с VP.Prodigy и вышли в гранд-финал Epic Prime League
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Сейчас проходит 1-й сезон Epic Prime League по Dota 2 (с 15 апреля по 17 мая).

Сегодня проходил финал верхней сетки, в котором Virtus.pro победили VP.Prodigy со счетом 2:0. Таким образом, команда под руководством Алексея "Solo" Березина прошла в гранд-финал чемпионата.

В свою очередь VP.Prodigy упали в нижнюю сетку, где сыграют с победителем пары FlyToMoon - Team Spirit.

  • Первая карта закончилась за 42 минуты 52 секунды и завершилась со счетом 32:30.
Virtus.pro разделались с VP.Prodigy и вышли в гранд-финал Epic Prime League - изображение 1
  • Во второй карте счет был 14:3 и она закончилась за 22 минуты 12 секунд.

Virtus.pro разделались с VP.Prodigy и вышли в гранд-финал Epic Prime League - изображение 2

Вашему вниманию запись матча между Virtus.pro и VP.Prodigy

Смотрите VP.Prodigy vs FlyToMoon | BO3 | Regular Season | Epic Prime League by Lex & 4ce от Dota2RuHub на www.twitch.tv

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